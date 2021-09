3G-Regel und Maskenpflicht : Eislaufsaison startet in Grefrath

Grefrath Tickets für das Eislaufen in der Grefrather Halle sind zunächst ausschließlich online buchbar. Es gilt für Besucher außerdem die 3G-Regel.

Mit dem traditionellen „Ice Opening“ startet der Grefrather Eissport- und Eventpark am Freitag, 24. September, in die Eislaufsaison. Zum Auftakt ist zunächst nur die Halle geöffnet. Wie Jan Lankes vom Eissport- und Eventpark am Mittwoch mitteilte, war die Nachfrage „gigantisch“: Nach knapp 24 Stunden waren schon alle Tickets für Freitag vergriffen, so dass es eine zweite Auflage am 1. Oktober geben wird. Auch für die folgenden beiden Wochenenden sind Eintrittskarten schon online verfügbar. Nach der ersten Herbstferienwoche soll am 15. Oktober das Außenzelt geöffnet werden. Die Eröffnung des Außenrings ist für den 30. Oktober geplant.