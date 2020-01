Tipp der Woche : Ein Stück Wintervergnügen pur

Die Eis-Disco mit spektakulärer Licht- und Soundtechnik ist bei jungen und junggebliebenen Besuchern sehr beliebt. Foto: EisSport & EventPark

Grefrath Halle, Eislaufzelt und Außenring – im Grefrather Eissport- & Eventpark stehen 8000 Quadratmeter Eisfläche für die Besucher zur Verfügung. Eislaufspaß für die ganze Familie ist garantiert. Am 25. Januar steigt zudem ein Eis-Disco-Revival.

Wer sich schon immer wieder einmal aufs Eis wagen wollte, der findet dafür im Grefrather Eissport & Eventpark beste Bedingungen. Wobei der Sport auf den schmalen Kufen direkt mit Disco-Feeling verbunden werden kann. Am Samstag, 25. Januar, findet ein Eis-Disco-Revival statt. Unter dem Motto „Don’t stop the Party“ beginnt die Ü30-Eisparty um 20 Uhr. In der Eishalle gibt es Disco-Feeling vom Feinsten. Auf dem gefrorenen Dance-Floor bestimmen modernste Licht- und Soundtechnik, darunter mit LED-Wand, das Bild. Aber es wird nicht nur auf dem Eis mit DJ und Lichtshow gefeiert. Auch in der Pistenbar ist Party angesagt und zwar mit DJ Dennis.

Und wenn gegen 23 Uhr die Eisfläche geschlossen wird, läuft in der Bar die Party weiter. An der Pistenhütte neben dem Außenring, auf dem unter dem Nachthimmel Schlittschuh gelaufen werden kann, installiert das Grefrather Team einen weiteren Party-Hotspot. Der Eintritt zur „Ü 30 on Ice-Party“ kostet dabei neun Euro.

Info Öffnungszeiten und Eintrittspreise Öffnungszeiten: Der Grefrather Eissport & Eventpark, Stadionstraße 161, ist dienstags von 15 bis 19.30 Uhr, mittwochs bis freitags von 15 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Die Wochenvormittage sind nach entsprechender Absprache für Schulen reserviert, und der Montag gehört den Vereinen. Eintrittspreise: Der Eintritt beträgt an Werktagen 4,50 Euro Kinder/Jugendliche und Erwachsene 6 Euro. Am Wochenende und feiertags liegt er bei 5 bzw. 7 Euro. Er berechtigt jeweils für einen ganzen Tag Eisvergnügen. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Das Panorama-Restaurant ist am Wochenende von 12 bis 18.30 Uhr geöffnet. Kontakt: Nähere Informationen gibt es unter Telefon 02158 918935 Internet: www.eisstadion.de

Am Freitag, 7. Februar, lockt die Eis-Disco unter dem Motto „Heiße Beats & cooles Eis“. Kinder, Jugendliche und Junggebliebene sind eingeladen, bei Musik und Lichtshow Schlittschuh zu laufen. Los geht es um 16 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt wird ein Aufschlag von drei Euro auf den normalen Eintrittspreis erhoben.

Aber auch ohne Disco auf dem Eis lohnt sich ein Besuch des Grefrather Eissport & Eventparks immer. Ob in der großen Halle, auf dem 400 Meter langen Außenring, der sich unter freiem Himmel befindet, oder unter dem weißen Pagodendach des Eislaufzeltes, das in der Mitte des Außenringes liegt, gefahren wird – überall ist Eislaufvergnügen pur angesagt, und das wetterunabhängig. Der Grefrather Eissport & Eventpark bietet 8000 Quadratmeter gepflegte Kunsteisfläche an.

Dazu bietet der Sport- und Eventpark 1800 kostenfreie Parkplätze an. Eigene Schlittschuhe muss auch niemand haben. Im Schlittschuh-Servicecenter können die Besucher auf bestens gepflegte Gleitschuhe von Schuhgröße 24 bis 50 zurückgreifen. Die Gäste können zwischen Kunstlauf- und Hockeyschuhen wählen. Erstere sind für Anfänger besser geeignet, da sie längere und breitere Kufen haben. Wer sich schon sicherer auf dem Eis fühlt, kann zu den Hockeyschuhen für das sportlichere Fahren greifen. Wobei jedes Paar Schlittschuhe, das ein Läufer zurückgibt, zunächst einmal desinfiziert wird, bevor es wieder ins Hängeregal zurückgeht. Die Ausleihgebühr liegt bei 4,50 Euro.

Für die ganz jungen Eisläufer stehen 30 Paar Gleitschuhe zur Verfügung. Diese können von Größe 24 bis 34 eingestellt und unter die normalen Schuhe geschnallt werden. Die Lauflernhilfen können Besucher direkt am Außenring ausleihen. Pro Stunde kosten sie 1,50 Euro. Wer sich den Traum von eigenen Schlittschuhen erfüllen möchte, hat dazu ebenfalls die Gelegenheit. Es gibt einen eigenen Shop, der neue und gebrauchte Modelle samt Zubehör anbietet.