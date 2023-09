Metall-Innung Niederrhein Eiserner Meisterbrief für Kempener Metall-Meister

Leidenschaftlich gerne hat auch Theo Achten in seinem Handwerk gearbeitet. „Für mich war es immer mein Traumberuf. Als ich die ersten sechs Wochen der Lehre hinter mir liegen hatte, war mir klar, dass es wirklich genau mein Ding ist“, erzählt er. Zusammen mit seinem Bruder machte er aus der Schlosserei Achten den Metallbaubetrieb Achten, den er dann später alleine unter dem heutigen Firmennamen FTF Metall-Elementbau GmbH & Co KG führte. Der Meisterbetrieb bietet ein umfangreiches Programm rund um den Fenster-, Türen- und Fassadenbau an. „Im Laufe der Jahrzehnte hat sich viel verändert. Die Spezialisierung hat zugenommen. Aber nach wie vor ist es das Bauen und Reparieren, das mich fasziniert“, sagte Theo Achten. Daher schaut der 73-Jährige auch immer gerne im Betrieb in Kempen vorbei, an dessen Spitze heute seine Tochter Nadine Achten steht. Die Technikermeisterin hat das Unternehmen 2021 übernommen.