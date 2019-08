Eiserne Hochzeit : Matthias und Gertrud Nauen sind in Schmalbroich tief verwurzelt

Kempen Vor 65 Jahren traten die Eheleute Gertrud und Matthias Nauen am 28. August vor den Traualtar. Damals waren beide gerade mal 19 Jahre alt. Nun kann das Ehepaar seine Eiserne Hochzeit feiern. Beide sind in Kempen tief verwurzelt.

Gertrud Nauen ist eine geborene van der Gieth und kommt aus Schmalbroich, Matthias Nauen ist in Kempen geboren. Kennen gelernt haben sie sich beim Tanz während der Herbstkirmes im früher beliebten Kempener Lokal „Königsburg“ am Donkring.

Beide Eheleute erfreuen auch im Alter von 85 Jahren bester Gesundheit. Immer noch pflegen sie ihren Garten selbst. Das Paar ist auch vielseitig aktiv in der Kempener Honschaft Schmalbroich. So spielte Matthias Nauen fast 60 Jahre im Trommler- und Pfeiferkorps Schmalboich die Flöte. Außerdem war er in der Strümp’schen-Benediktus-Bruderschaft aktiv. Hier war er mal Minister und Schützengeneral. Er ist Ehrenmitglied im Heimatverein Schmalbroich und gehört dem Martinsverein an. Ebenfalls war er im Geflügelzuchtverein St. Tönis. Für seine Zwerghühner und Tauben erhielt Matthias Nauen etliche Preise.