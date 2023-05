Neue Sorten und Leckereien für Hunde „Eissünde“ in Grefrath bietet jetzt Mehrwegbecher an

In den Eisdielen freuen sich Betreiber aktuell über mehr Sonnenschein – und damit auch über mehr Kunden. „Ein Eiscafé ist wirklich ein wetterabhängiges Geschäft. Es muss sonnig sein, dass die Leute Eis essen wollen“, berichtet Alexandra Buffen vom Eiscafé „Eissünde“ in Grefrath. In den vergangenen Tage blieb die große Kundschaft aus – die Flaute wieder auszugleichen, hält Buffen für unmöglich. Trotzdem blickt sie positiv in die kommende Saison; sie ist stolz auf ihr Geschäftsmodell.