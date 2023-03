Debatte um Grefrather Marktplatz Einzelhändler mit Pollern nicht zufrieden

Die Fraktion der Grefrather FDP im Gemeinderat hat jetzt den Antrag gestellt, die Sperrung der Hohe Straße im Zentrum an den Werktagen wieder zurückzunehmen und damit zur vorherigen Regelung zurückzukehren. Der aktuelle Stand: Im Bereich des Marktplatzes ist eine Durchfahrt für Pkw und Lkw nicht möglich. Die Gemeinde hatte nach einem einstimmigen Ratsbeschluss Poller an den Werktagen nicht mehr entfernen lassen. Früher war eine Durchfahrt nur an den Wochenende möglich.