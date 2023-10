Steigende Einwohnerzahlen Grefrath haarscharf an der 15.000-Grenze

Folgen dieser Entwicklung auch die Kommunen im Kreis Viersen? Der Kreis zählte Ende Januar insgesamt 301.286 Einwohner, bis Ende Juni fiel die Zahl allerdings leicht auf 301.216 Einwohner. Dabei waren Frauen und Mädchen in der Überzahl: 154.229 – Männer und Jungen wurden 146.987 gezählt. Die Gemeinde Grefrath verzeichnete mit 14.948 Einwohnern Ende Juni einen leichten Zuwachs (Ende Januar 14.887) – da dürfte die 15.000-Grenze bald durchbrochen werden. Tönisvorst zählte Ende Juni 29.355 Einwohner, Ende Januar waren es noch 29.330 Einwohner. Zu den Willichern zählten Ende Januar 50.206 Menschen, Ende Juni betrug diese Zahl 50.212. Und in Kempen? Ende Januar wurde hier 34.824 Einwohner gezählt, Ende Juni kam Kempen auf 34.833 Einwohner. So sind die Unterschiede sowohl in Willich als auch in Kempen eher als marginal zu bezeichnen. Mehr Einwohner als Willich hat im Kreis Viersen lediglich die Stadt Viersen. Hier wurden Ende Juni 78.097 Einwohner gezählt, Ende Januar waren es noch 78.428. Damit verzeichnete sowohl die Stadt Viersen als auch die Gemeinde Niederkrüchten als einzige Kommunen einen Rückgang der Bevölkerungszahlen.