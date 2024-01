Regenbogenschule in Kempen Spielerisch die künftige Schule kennenlernen

Wie ist die Betreuung nach der Schule geregelt? Kommt meine Tochter auf jeden Fall mit ihrer Freundin in eine Klasse? Solche und ähnliche Fragen kommen auf das Schulpersonal an den Grundschulen in diesen Tagen vermehrt zu. Denn derzeit finden die sogenannten Einschulungsspiele statt. Dabei sollen die Kindergartenkinder ihre neue Schule auf spielerische Weise kennenlernen und sich einen ersten Eindruck von dem Ort machen, an den es nach der Kita für sie hingeht. „So ist schon mal das erste Eis gebrochen“, sagt Sabine Neutzling, Lehrerin an der Regenbogenschule Kempen.