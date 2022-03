Einsatz in Grefrath : Zweijährige schließt sich im Bad ein – Wehr rückt aus

Nicht selten wird die Feuerwehr mit dem Stichwort „Person hinter Tür“ alarmiert (Symbolfoto). Foto: dpa/Jens Kalaene

Grefrath Eltern kennen das: Kleine Kinder drehen gern an den Schlüsseln von Zimmertüren. In Grefrath schloss sich am Dienstag ein zweijähriges Mädchen im Badezimmer ein. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus.

Große Augen machte ein zweijähriges Mädchen am Dienstagnachmittag in Grefrath – als es aus dem Badezimmer kam, stand im Flur die Feuerwehr. Und das kam so: Um 15.14 Uhr erhielt der Löschzug Grefrath die Nachricht, dass sich ein Kind in einem Badezimmer an der Straße Heudonk eingeschlossen habe und nicht mehr herauskomme, sagt Wehrsprecher Edmund Laschet. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit sieben Kameraden aus, zudem fuhr ein Rettungswagen zu der Adresse. „Gerade als wir ankamen, hatte es die Mutter der Kleinen aber schon geschafft, dem Kind zu erklären, wie es die Tür aufschließen kann“, sagt Laschet.

Da die Besatzung des Rettungswagens das Mädchen sicherheitshalber aber auch noch untersuchen sollte, betreuten die Feuerwehrleute die Kleine, bis die Kollegen eintrafen. Das Mädchen sah sich nach dem ersten Schreck neugierig das Feuerwehrauto an. „Danach konnten wir wieder abrücken“, sagt Edmund Laschet, der betont, dass es durchaus richtig sei, die Feuerwehr zu rufen, wenn man sich in einem solchen Fall nicht mehr zu helfen wisse. Man müsse keine Scheu haben.

Das Einsatzstichwort „Person hinter Tür“ komme recht häufig vor, meist handele es sich allerdings um ältere Menschen, die einen medizinischen Notfall erlitten haben. „Ab und zu müssen wir aber auch Kinder befreien“, sagt der Wehrsprecher. Die Feuerwehr habe spezielles Werkzeug, mit denen sich Wohnungs- und Zimmertüren in der Regel ohne Beschädigung öffnen ließen. „Dass wir eine Tür auftreten müssen, kommt nur selten vor.“