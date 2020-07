Kempen : Einfahrt Söderblomstraße bleibt lange gesperrt

Kempen Im Wohngebiet Hagelkreuz werden ab Montag, 20. Juli, die Versorgungsleitungen auf der Söderblomstraße erneuert. Die Maßnahme wird in vier Bauabschnitten ausgeführt und dauert voraussichtlich bis Ende des Jahres.

Die Umleitungsstrecke sowie die Einfahrt in die Hagelkreuzsiedlung sind über die Dunantstraße möglich, hierzu werden die Poller am Ende der Dunant-/Söderblomstraße entfernt. Im weiteren Verlauf ist es zur Aufrechterhaltung eines guten Verkehrsflusses erforderlich, diverse Halteverbotszonen auf der Söderblomstraße sowie auf der Dunantstraße einzurichten. Auch mit Blick auf die ohnehin angespannte Parksituation in diesem Bereich seien die Halteverbote jedoch zwingend erforderlich, daher werde um Verständnis der Anlieger gebeten, so die Stadt.