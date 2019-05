Serie Radfahren : Von Kempen aus in das schöne Umland

Von Kempen aus in das schöne Umland

Kempen Eine neue Broschüre der Stadt Kempen präsentiert zwölf Touren mit Bahn und Rad.

Nachdem die Broschüre „Radtouren rund um Kempen“ mit teilweise veränderten Touren neu aufgelegt worden ist, folgt nun auch die Broschüre „Fahrradtouren mit Rad und Bahn“. Das Umweltreferat der Stadt Kempen hat auf 12 Kartenausschnitten Touren zu weiter entfernt liegenden Zielen zusammengestellt. Die mit Landesförderung erstellten Broschüren sind kostenlos im Rathaus und in den Servicestellen erhältlich. Im Internet können die Touren als PDF-Dateien, wie auch als Tracks (GPX-Datei) angesehen und heruntergeladen werden.

Die Broschüre „Fahrradtouren mit Rad und Bahn“ beinhaltet 12 Tagestouren, die in Kempen starten und weiter entfernt liegende Ziele ansteuern. Wer dann noch genügend Puste hat, kann wieder mit dem Rad nach Kempen zurückfahren, bei Nutzung der Alternativstrecken ergibt sich eine erlebnisreiche Rundtour. Wer sich nach Erreichen des Ziels lieber zurückfahren lassen will, kann die Bahn nehmen. Da es sich mit Rückenwind leichter fahren lässt, kann auch umgekehrt erst mit der Bahn gefahren werden und die Rückreise nach Kempen mit dem Rad angetreten werden. Nur Route 12 an die Mündung der Niers erfordert die Hin- und Rück­reise mit der Bahn, ggf. mit dem eigenen Auto. Natürlich wird auch der Bahnradweg Kreis Viersen als Tourenvorschlag angeboten.