Kleingartenverein am Hausheckenweg in Kempen : Mit Kameras gegen Vandalismus in Kleingartenanlage

Kempen Die Mitglieder im Kleingartenverein am Hausheckenweg in Kempen sind sauer. Immer wieder wird auf dem Parkplatz Müll abgeladen, die Anlage wurde mehrmals von Einbrechern heimgesucht, und es wurden Katzen ausgesetzt.

Die Kleingartenanlage am Hausheckenweg liegt idyllisch inmitten der Felder am Rande Kempens. Ein perfekter Platz, um zu gärtnern und sich zu entspannen. Das finden aber nicht nur die Schrebergartenbesitzer, sondern anscheinend auch Einbrecher. In den vergangenen Monaten wurde die Anlage mehrmals von Menschen aufgesucht, die sich Eintritt zu den Gartenlauben verschafften, um dort in den Nachtstunden Partys zu feiern. Das Bild nach solchen Gelagen: Eingeschlagene Fenster, aufgebrochene Türen, zerstörte Innenräume, Müll in Form von leeren Flaschen, Verpackungen und Zigarettenkippen sowie beschäftigte Gartenflächen. Dazu brannten in einem Fall sogar Kerzen auf einem Tisch in der Laube, was zu einem verheerenden Brand hätte führen können.