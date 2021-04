Mehrere Delikte am Karsamstag : Einbrüche und Einbruchsversuche in Kempen

Kempen Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, brachen unbekannte Täter nach Polizeiangaben die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Moosgasse auf und durchsuchten diverse Kellerräume. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, versuchten Täter, in mindestens vier Mehrfamilienhäuser an der Wambrechiesstraße einzubrechen. An allen Hauseingangstüren waren Hebelspuren erkennbar. Sämtliche Türen hielten den Hebelversuchen stand. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 3770 erbeten.