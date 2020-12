Vorfälle in Grefrath und Kempen : Einbrüche beschäftigten Polizei am Wochenende

Die Polizei bittet um Hinweise auf tatverdächtige Personen (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kempen/Grefrath Mehrere Einbrüche beschäftigten die Polizei am Wochenende – so auch in Kempen und Grefrath: Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 10.15 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße „Am Stadtgarten“ in Kempen ein, indem sie ein Fenster aufhebelten.

Alle Räume wurden durchwühlt, entwendet wurden Bargeld und Schmuck.

Zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr, versuchten Unbekannte, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Heudonk in Grefrath einzubrechen. Der Versuch scheiterte. Hinweise nimmt die Polizei unter Ruf 02162 3770 entgegen.

(msc)