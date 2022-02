Unbekannte schlagen Fenster ein : Einbrüche an Schulen in Kempen

Die Polizei bittet Zeugen darum, sich zu melden (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Kempen Am Luise-von-Duesberg-Gymnasium und an der Gesamtschule in Kempen haben sich Einbrecher zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich noch unbekannte Täter zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Gymnasium.

Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen nach ersten Feststellungen einen kleinen Geldbetrag. Unweit des Gymnasiums brachen Unbekannte zwischen Freitag und Montag in die Büroräume der Gesamtschule an der Pestalozzistraße ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten mehrere Räume; ob sie etwas stahlen, ist noch nicht bekannt.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei anzurufen unter Telefon 02162 3770.

(biro)