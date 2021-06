Einbruchsversuch in Grefrath : Unbekannte scheitern an Tür

Symbolfoto Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Grefrath Am Samstag, 12. Juni, sind die Bewohner eines Hauses an der Mülhausener Straße in Grefrath gegen 2 Uhr durch Geräusche aufgewacht. Diese hörten dann aber wieder auf. Am Morgen stellten die Geschädigten frische Hebelspuren an Kellerfenster und Tür fest, informiert die Polizei.

Die Täter waren nicht ins Haus gelangt. Hinweise erbittet die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 3770.

(emy)