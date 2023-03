Fenster und Türen aufgehebelt Weitere Einbrüche in Kempener Kitas

Nach den drei Einbrüchen in Kempener Kindertagesstätten am vergangenen Wochenende meldete die Polizei nun weitere Einbrüche in Kitas. Betroffen ist die städtische Einrichtung am Kempener Eibenring „Spatzennest“, auch in die Einrichtung an der Antoniusstraße in St. Hubert „Tabaluga“ wurde eingebrochen. Außerdem drangen Einbrecher in die Kita „Bärenstark“ in St. Hubert ein. „So etwas hat es in dieser Konzentration im Kreis Viersen noch nicht gegeben“, sagte Polizeisprecher Wolfgang Goertz im Gespräch mit unserer Redaktion – nun insgesamt sechs Einbrüche in einem kurzen Zeitraum.