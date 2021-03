Tatort St Hubert : Einbrecher stehlen Uhren

Symbolfoto Foto: dpa/Silas Stein

St. Hubert Einbrecher haben am Mittwoch aus einem Haus am Hahnendyk in St. Hubert Uhren gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, drangen die Unbekannten zwischen 16.30 und 23 Uhr durch ein Fenster im Erdgeschoss in das freistehende Einfamilienhaus ein.

Sie durchsuchten mehrere Räume, entwendeten Uhren und verließen das Haus durch den Kelleraufgang. Um Hinweise auf verdächtige Personen bittet die Polizei unter Ruf 02162 3770.

(biro)