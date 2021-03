Einbruch in St. Hubert : Unbekannte kommen mit Geld und Schmuck davon

Symbolfoto Foto: dpa/Silas Stein

St. Hubert An der Orbroicher Straße in St. Hubert kam es am Montag zu einem Einbruch. Wie die Polizei mitteilt, drangen Unbekannte zwischen 15.50 und 21.00 Uhr in ein Haus an der Orbroicher Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Garten und brachen dann ein Fenster auf.

Aus dem Haus stahlen die Einbrecher Geld und Schmuck. Hinweise auf Tatverdächtige erbittet die Polizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162 3770.

(RP)