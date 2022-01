An der Johannes-Gastes-Straße : Einbrecher in Oedt unterwegs

Symbolbild. Foto: dpa/Silas Stein

Grefrath Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 17.30 und 19.15 Uhr in eine Doppelhaushälfte an der Johannes-Gastes-Straße in Grefrath-Oedt eingebrochen.

Laut Polizei gelangte sie über ein Küchenfenster, das zum Garten hinausgeht, ins Haus. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren, Ruf 02162 3770.

(biro)