Vorfall in Kempen : Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Kempen Am Dienstag haben Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Unterweidener Straße in Kempen für einen Einbruch genutzt. In der Zeit zwischen 9 und 11.45 Uhr brachen sie laut Polizeiangaben die rückwärtige Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten einige Räume.

Zunächst stand nicht fest, was die Einbrecher dabei erbeutet haben. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 entgegen unter der Rufnummer 02162 3770.

(emy)