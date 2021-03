Einbruch in Grefrath : Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein

Symbolfoto Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Grefrath An der Lindenstraße in Grefrath ist es am Freitag zu einem Einbruch gekommen. Das teilt die Polizei mit. Zwischen 16 und 20 Uhr wurde eine Glastür an der Rückseite eines freistehenden Einfamilienhauses eingeschlagen.

Daraufhin durchsuchten unbekannte Täter das Haus. Was erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Um Hinweise auf Verdächtige bittet die Polizei unter Telefon 02162 3770.

(buer)