Ferienalphabet – N wie Notaufnahme : Die schwersten Fälle kommen zuerst

Kempen In der Zentralen Notaufnahme des Kempener Krankenhauses wissen die Mitarbeiter nie, was der Tag bringt. Behandelt werden die Patienten nach dem sogenannten Manchester-Triage-System, einem standardisierten Verfahren zur Ersteinschätzung.

„Ich brauche noch einen Moment. Ich muss noch schnell einen Zugang legen“, sagt Rubin Mogharrebi, und schon ist der Leitende Arzt der Zentralen Notaufnahme des Kempener Krankenhauses im Behandlungszimmer verschwunden. So ist das in der Notaufnahme, erklärt er später, als er wieder zurück ist. Man wisse nie genau, was der Tag bringe. Da müsse auch mal ein Gespräch warten. Die Patienten gehen vor.

Versorgung Für eine Erstversorgung steht die Notaufnahme 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche zur Verfügung. Näheres: www.krankenhaus-kempen.de.

Das Aufkommen an diesem Vormittag sei schon außergewöhnlich hoch, sagt Rubin Mogharrebi: „Normalerweise kommt der Rettungswagen im Schnitt 15 bis 20 Mal am ganzen Tag. An ruhigen Tagen sind es auch im Ganzen nur fünf bis zehn.“ Er erinnert sich aber auch an einen besonders heftigen Tag im Juli vergangenen Jahres mit mehr als 120 Patienten.