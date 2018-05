Stadt Kempen: Ein neuer Zugang für die Arnold-Janssen-Kapelle

Stadt Kempen Der Freundes- und Förderkreis des Hospitals hat das Projekt auf der Mitgliederversammlung beschlossen.

Bislang ist die 1995 von der Firma Heckmann gestiftete und errichtete Kapelle lediglich von der Mülhauser Straße aus zugänglich gewesen. Die Arbeiten beginnen in Kürze. Seyrich berichtete weiter, dass die Kapelle im Park des Von-Broichhausen-Stiftes sowohl von außen als auch von innen ein Kleinod sei. Die Fassade zur Mülhauser Straße hin steht unter Denkmalschutz. Gewidmet ist die Kapelle dem Gocher Geistlichen Arnold Janssen (1837-1909). Der Gründer des Steyler Missionswerks hat einige Jahre in Kempen als Priester und Lehrer gewirkt.

Der 231 Mitglieder starke Förderkreis hat im vergangenen Geschäftsjahr weitere Maßnahmen realisiert, die gemäß seiner Bestimmung den Seniorenstiften zugute gekommen sind. Er hat unter anderem einen Seniorenbus finanziert und am St.-Peter-Stift eine Außen-Sitzgruppe installieren lassen. Für das Projekt "Mobile Zahnarztpraxis" in beiden Stiften, das ebenfalls mit starker Unterstützung des Förderkreises ermöglicht wurde, stellte Seyrich eine benötigte OP-Lampe in Aussicht. Außerdem will der Verein für die Nutzung der Kegelbahn im Stift eine Art "verlängerten Arm" anschaffen, der und Senioren im Rollstuhl das Kegeln erleichtert.