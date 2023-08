Musik in Kempen Jazzkonzert mit erfahrenem Newcomer

Auf ein besonderes Jazzerlebnis dürfen sich Interessierte in der kommenden Woche in Kempen freuen. Dann nämlich, genau am Dienstag, 29. August, um 20 Uhr, tritt Alfred M. Sicking mit seiner Band im Haus der Familie „Campus“ in der Thomasstadt auf. Für den Musiker ist es der erste Auftritt als Solist und zugleich der Auftakt der Jazzreihe der Stadt für die laufende Saison 2023/24.