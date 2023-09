Kempener Gymnasium erforscht Stratosphäre Schul-Forschungsflug in 35 Kilometer Höhe

Der Augenblick, in dem der Ballon, vorsichtig an der Schnur gehalten, langsam an Höhe gewann, bis nur noch die Traglast in den Händen der Starter lag, wurde von Drohnen begleitet. Sekunden später entschwebte das Gespann in den Himmel. Die Mission Tropoescape war angelaufen. Konnten die ersten Höhenmeter noch mit bloßem Auge verfolgt werden, waren es bald Daten, auf die sich das Team konzentrierte. Mit der 20-Kilometer-Marke war die Grenze erreicht, und der Ballon stieg aus der Troposphäre in die Stratosphäre. Über Duisburg, Dinslaken und Voerde verfolgte das Team den Ballon. Laut Daten handelte es sich beim Landeort des Fallschirms um ein Feuchtwiesengebiet. Letztendlich war es aber ein Wald, in dem der rote Fallschirm mit seiner Traglast gefunden wurde. Einziger Wermutstropfen: Eine der beiden Kameras fiel ebenso aus wie eine Funkfrequenz bei der Datenübertragung. Aber die Bilder der Seitenkamera waren faszinierend.