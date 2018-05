Stadt Kempen : Ein Fest mit viel Traditionsbewusstsein

Viel Applaus gab es für die Tanzvorführung, die die etwa 50 Mitglieder der Landjugend zum Jubiläumsfest einstudiert hatten. Foto: Norbert Prümen

Stadt Kempen Mit mehr als 400 Gästen feierte die Landjugend Kempen am Samstagabend ihr 70-jähriges Bestehen.

"Silvester" - das Stichwort von Marita Weber lässt die drei Frauen, die um sie herum stehen, laut auflachen. "Ich habe Bilder im Kopf", kommentiert Kerstin Platen das eine Wort mit einem Augenzwinkern. Den vier Frauen ist die Wiedersehensfreude auf der ganzen Linie anzusehen.

"Es war eine tolle Zeit, auf die man gerne zurückblickt. Wir haben zusammen viel unternommen. Man wusste immer, wie man hingegen kann. Es war eine schöne Gemeinschaft", sagt Angela Hammen. Man sei immer als Gruppe unterwegs gewesen und einer habe auf den anderen aufgepasst, ergänzt Petra Söhngen.

Nicht nur die vier Frauen schwelgen in Erinnerungen. Vor und in dem großen Festzelt am Hotsweg in Kempen geht es zu wie in einem Bienenschwarm. Besucher unterschiedlichen Alters begrüßen sich aufs Herzlichste.

Der Satz "Weißt du noch?" macht ständig die Runde. Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Kempen hat zu einem ganz besonderen Geburtstag eingeladen. Die Vereinigung wird 70 Jahre alt und das wird im Zelt der Hüskes- Krone-Schützenbruderschaft eine Woche vor dem eigentlichen Schützenfest groß gefeiert.

"Als die Einladung zum Jubiläum kam, habe ich spontan gedacht, ich werde alt. Das 50-jährige Bestehen habe ich noch im Vorstand der Landjugend mitorganisiert und zehn Jahre später das nächste Jubiläum als Gast mitgefeiert. Nun gibt es die KLJB Kempen schon 70 Jahre. Ich war zwölf Jahre Mitglied und es war eine schöne Zeit", sagt Rudolf Platen, der sich gerne an die Touren, die sozialen Aktivitäten wie die 72-Stunden-Aktionen und die kirchlichen Veranstaltungen, unter anderem zum Ernte-Dank-Fest, erinnert. Inmitten des Begrüßungsgewimmels ist das Geknatter eines alten Traktors zu hören. Die benachbarte Landjugend Wankum rückt mit Traktor und Planwagen an, um mitzufeiern.



"70 Jahre KLJB Kempen, das sind 70 Jahre voller Erinnerungen an große Aktionen, Fahren, Feste, Ausflüge, an viele kleine Dinge und vor allen an viele Menschen und Begegnungen", begrüßt Linda Genneper die mehr als 400 Gäste, die das Zelt füllen. Ein kurzer Rückblick in die Geschichte, die 1948 mit der Gründung des Landjugendringes Schmalbroich begann.

Wobei es seinerzeit nur Männer waren, die dem Verein angehören. "Wann genau Frauen dazu gekommen sind, das konnte ich trotz aller Recherche nicht herausbekommen", stellt der stellvertretende Bürgermeister, Otto Birkmann, in seiner Begrüßungsansprache augenzwinkernd fest.

Lange Reden aber gibt es nicht. Feiern ist angesagt. Die Schwalmtaler Band "Abstrakt" sorgt für den richtigen Sound und macht nur für die Ehrungen langjähriger Mitglieder der Kempener Landjugend eine kurze Pause sowie für den etwas anderen geschichtlichen Rückblick. Statt jeder Menge Jahreszahlen hat Landjugendmitglied Sarah Greinert mit 49 Mitgliedern einen Jubiläumstanz einstudiert, der 70 Jahre Musikgeschichte beinhaltet.

Unter dem begeisterten Applaus der Besucher geht es von "Twist again" über "Night Fever" bis hin zu "Atemlos" und "A little party" samt der entsprechendem Outfit-Accessoires. Eine herrliche Überraschung eines rundum gelungenen Abends, bei dem auch der Blick in die Zukunft nicht fehlt.

