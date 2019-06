Tönisberg : Die Mühle hat jetzt eigene Kekse

Rund um die Tönisberger Mühle herrschte am Montag ein munteres Treiben. Foto: Norbert Prümen

Tönisberg Gut besucht war die Tönisberger Kastenbockwindmühle beim Mühlentag. Der Heimatverein Tönisberg lud bei Mühlenbrot und Mühlenkeksen zur Besichtigung des Denkmals ein.

Von Bianca Treffer

Tönisberg „Unsere Kastenbockwindmühle stammt aus dem Jahr 1802. Mit ihr haben wir hier gleich zwei Denkmäler. Das zweite Denkmal ist der Zechenturm“, sagt Helmut Thissen vom Heimatverein Tönisberg und deutet mit dem Arm in Richtung der etwas entfernt stehenden Bäume, hinter denen der Zechenturm in die Luft ragt. Besucherköpfe drehen sich in die angegebene Richtung, dann richtet sich die Aufmerksamkeit aber wieder komplett auf die Mühle.

Thissen lässt die Geschichte der Mühle auf informative und unterhaltsame Art und Weise Revue passieren. Die gewaltige Unterkonstruktion, bei der allein der 4,25 Meter hohe Bock schon 2,5 Tonnen wiegt, beeindruckt genauso wie die vier, jeweils 18 Meter langen, etwas gebogenen Flügel und der gut zehn Meter lange Krühsteert, mit dem die Mühle früher in den Wind gedreht wurde. „Es ist kaum vorstellbar, dass mit diesem dicken Balken und der Hilfe einer Seilwinde einst eine ganze Mühle mit Tonnen von Gewicht gedreht wurde. Zumal die Flügel damals noch länger waren“, sagt Thissen. Bei der aktuellen 18 Meter Flügelvariante handelt es sich um eine gekürzte Version. Einst waren sie knapp 21 Meter lang. Die Flügel, auch Segelgatter genannt, liefen rund 30 Zentimeter über der Grasnarbe.

Helmut Thissen wusste den interessierten Gästen viel über die Geschichte der Mühle zu berichten. Foto: Norbert Prümen

info Führungen nach Anmeldung möglich Für dieses Jahr sind weitere Arbeiten an der Mühle geplant. Die Querstreben sollen erneuert und der Hausbaum angehoben werden. Zudem sollen an der Unterkonstruktion Bretter als Regenschutz für die Balken angebracht werden. Der Heimatverein Tönisberg bietet nach Anmeldung kostenfreie Mühlenführungen an. Kontakt: www.heimatverein-toenisberg.de.

Aber nicht nur von außen ist die Mühle ein wahres Kleinod, wie die Besucher feststellen können, als sie Thissen die 25 Stufen der steilen Holztreppe hinauf folgen und als erstes einmal den Fernblick genießen. Dann geht es in Mehlraum, der sich in über vier Meter Höhe befindet. Aus den beiden großen Trichtern lief einst das Mehl über die Kastenrohre in die darunter hängenden Säcke. Gigantisch anzusehen ist der mittig stehende sieben Meter lange Hausbaum, der über 200 Jahre alt ist und damit ein Originalteil darstellt.