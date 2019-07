Kempen : Thomas-Referent angetan von den neuen Stelen

Am neuen Thomas-Denkmal spricht Karl Dammertz, Gründungsmitglied des Kempener Lions-Clubs, mit Florian Kubsch und seiner Frau Hannah über Thomas und seine Gedankenwelt. Foto: axel küppers

Kempen (RP) Florian Kubsch hat anlässlich des Thomas-Tags in Kempen einen Vortrag zum Thema „Wie die Nachfolge nach England kam“ gehalten. In der Burse, in der kein Platz frei blieb, skizzierte der Tübinger den abenteuerlichen Weg von Thomas‘ Hauptwerk „Nachfolge Christi“ vom Kontinent in die Klöster westlich von London.

Heute existieren nach Recherche Kubschs noch 17 lateinische Manuskripte der „Nachfolge“, die in England entstanden sind, unter anderem in London, Oxford und Cambridge. Das Hauptwerk des Thomas a Kempis sei ein ein Bestseller der Frühneuzeit gewesen, so das Resümee des Pädagogen, der auf Einladung des Thomas-Vereins erstmals in Kempen referierte.