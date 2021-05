Müllsammelaktion in Grefrath : „Ich verstehe nicht, woher der ganze Müll kommt“

Grefrath Der 91-jährige Rentner Josef Menkhaus aus Grefrath hält sich mit Spazierengehen fit. Dabei sammelt er achtlos weggeworfenen Müll ein.

Josef Menkhaus ist jeden Morgen und jeden Abend unterwegs. Dann schnappt sich der rüstige Rentner – am 19. Mai feierte er seinen 91. Geburtstag – seinen Rollator und dreht die ihm wohlbekannte Runde rund um sein Zuhause am Grefrather Weidendyk. „Das hält mich fit“, sagt er. Das Besondere an seinen Spaziergängen: Nicht jeden Tag, aber regelmäßig bindet er einen schwarzen Plastiksack vorne an seinen Rollator. Darin lässt er den Müll verschwinden, den er am Wegesrand findet. Im Internet hatte er sich eine Greifzange bestellt. „Das ging ganz schnell“, erzählt der ehemals selbstständige Schreiner, „innerhalb von zwei Tagen hatte ich die Zange schon in der Post.“ Müll und Unrat fand er genug: Pappe, Papier, Plastikbecher, Pommesschalen. Gerade hatte er seinen Beutel gefüllt, da fand er beim nächsten Spaziergang schon wieder achtlos dahin geworfenen Unrat. „Das hat mich richtig geärgert, offensichtlich werfen die Leute ihren Müll einfach so auf die Straße“, sagt er. Deshalb habe er sich angewöhnt, etwa alle zwei Wochen auf „Mülljagd“ zu gehen. Seit einem halben Jahr ist Josef Menkhaus so unterwegs, und er will nicht nachgeben. Ganz nah an seinem Zuhause befindet sich ein Gewerbegebiet. „Da parken so viele Lastwagen und Pkw“, erzählt Josef Menkhaus. Er könne zwar nicht mehr ganz so gut sehen, „aber den Müll, den sehe ich noch.“