Schützenfest : St.-Vitus-Bruderschaft zeichnet verdiente Mitglieder aus

Oedt Das große Schützenfest der St.-Vitus-Bruderschaft mit ihrem Königshaus Thomas und Christina Fasselt, den Ministern Thomas und Claudia Reinke sowie Marco und Julia Gorgs ist in Oedt im vollen Gange. Im Festzelt wurden jetzt auch zahlreiche Ehrungen vorgenommen.

In diesem Jahr habe man mehr Ehrungen zu verzeichnen als in den vergangenen Jahren, weil man besonders bei den Frauen einiges aufzuholen habe, teilte König Thomas Fasselt mit. Deren Würdigung habe man in der Vergangenheit ein wenig vernachlässigt, und so wurde dies nun nachgeholt.