Geschenk von Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans : 7550 Euro für neue Bäume in Kempen

Kempen Zu seinem 90. Geburtstag Anfang September hatte Kempens Ehrenbürger und Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans auf persönliche Geschenke verzichtet und stattdessen um Spenden für neue Bäume in Kempen gebeten.

Am Mittwoch überreichte Hermans im Rathaus an Bürgermeister Volker Rübo symbolisch eine Spende in Höhe von 7550 Euro. So viel Geld war für die gute Sache zusammengekommen. Davon wird die Stadt neue Bäume kaufen und im kommenden Frühjahr pflanzen. Einen weiteren Baum – eine Linde im Wert von 500 Euro – bekam Hermans vom Heimatverein St. Hubert geschenkt. Dieser Baum soll im Kendeldorf gepflanzt werden.