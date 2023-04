Schiedsmann aus Grefrath Ein Ehrenamt, das Frieden bringt

Grefrath · Uwe Ritzkat ist Schiedsmann für Grefrath und Vinkrath. Dabei engagiert sich der Rentner für die Streitschlichtung – und erlebt so kuriose Fälle. Was ihn an dem Ehrenamt Freude bereitet und warum er es als große Chance sieht.

23.04.2023, 14:30 Uhr

Im Rathaus führt Uwe Ritzkat die Schlichtungen durch. Foto: Norbert Prümen

Durch einen Freund ist der damals 65-Jährige darauf aufmerksam geworden, dass die Gemeinde Grefrath einen Nachfolger des Schiedsmannes Ulrich Büssers sucht. Rund ein Jahr ist das nun her. Die Ausschreibung kam für Uwe Ritzkat wie gerufen – nämlich direkt nach seinem Ruhestand, als er ohnehin schon nach einem Ehrenamt für seine Rentenzeit suchte.