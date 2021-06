Pedelec-Unfall in Kempen : Mann aus Kamp-Lintfort kollidiert mit seiner Frau

Kempen Eine 82-Jährige aus Kamp-Lintfort ist in Kempen bei einem Sturz mit ihrem Pedelec verletzt worden. Laut Polizeiangaben fuhr sie am Donnerstag gegen 17.20 Uhr mit ihrem Mann auf der Straße Zum Bruch in Richtung Boxweg.

Als der 84-Jährige vor ihr einscheren wollte, berührten sich die Pedelecs und die Frau stürzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

