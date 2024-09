Bäder in Kempen, Willich und Grefrath Handy-Eltern – „Egoismus gepaart mit Dummheit“

Kempen · Die Zahl Eltern in Freibädern, die auf ihr Handy starren anstatt auf ihre Kinder zu achten, nimmt auch in Kempen, Willich und Grefrath immer mehr zu. Sie verletzen ihre Aufsichtspflicht und können dadurch kleine Kinder sogar in Lebensgefahr bringen.

28.08.2024 , 13:07 Uhr

An heißen Tagen herrscht wie hier im Freibad De Bütt Hochbetrieb. Kleine Kinder sollten nie aus den Augen gelassen werden. Foto: Norbert Prümen