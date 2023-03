In Kempen Edeka am Hessenring nach Umbau wieder geöffnet

Auf rund 2300 Quadratmetern präsentiert sich der Lebensmittelmarkt nun in einem modernen Look: Die Decke wurde geöffnet, sodass der Markt deutlich größer wirkt, auch helle Bodenfliesen tragen dazu bei. Sichtmauerwerk an den Wänden, viel Holz an Regalen und Raumtrennern und Pendelleuchten im Industrial-Style setzen Akzente. Hübsch auch: die Präsentation von Obst und Gemüse am Marktstand mit blau-weiß gestreiftem Dach oder die halben Weinfässer, die über der Weinabteilung an die Wand montiert wurden. Als Verbindung zur Stadt wurden großformatige Fotos von Kempener Sehenswürdigkeiten – über Obst und Gemüse prangt beispielsweise ein Bild vom Kuhtor – aufgehängt. Nach dem Umbau sind auch eine Sushi-Bar, ein begehbares Getränkehaus (um direkt einen kalten Kasten Bier mitzunehmen) und eine lange Bedientheke für Fleisch, Wurst, und Fisch neu, an einer Wand werden vegane, glutenfreie und biologische Lebensmittel präsentiert. „Bis auf die Außenwände ist alles neu“, so Benedikt Steves, der den Markt 2021 von seinem Vorgänger Mario Essen übernahm. Er hörte am Donnerstag viel Lob. „Mega“, stellte Kempens Wirtschaftsförderer Stefan von Laguna fest. Auch Werbering-Vorsitzender Armin Horst und Werbering-Geschäftsführer Rainer Hamm statteten Steves einen Besuch ab. „Herzlichen Glückwunsch“, hörten Steves und seine Mitarbeiter – 72 sind es aktuell, weitere werden gesucht – immer wieder von Kunden, die durch die Gänge streiften. „Hier kommt man gerne rein, einmalig schön“, lobte eine Kundin.