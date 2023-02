Markt am Hessenring in Kempen Warum Edeka für fünf Wochen schließt

Der Edeka-Markt am Hessenring in Kempen wird umgebaut – am Samstag, 11. Februar, öffnen sich die Türen ein letztes Mal, bevor sie für fünfeinhalb Wochen geschlossen bleiben. „Wir haben lange mit uns gerungen und überlegt, ob wir über neun Monate in vier Bauphasen umbauen sollen, was zwar eine Schließung verhindert, aber den Kunden für die gesamte Zeit kein schönes Einkaufserlebnis gebracht hätte, oder ob wir in den sauren Apfel beißen und eine Zeit lang schließen, um dann komplett umgebaut an den Start zu gehen“, sagt Betreiber Bendeikt Steves. Die Entscheidung fiel zugunsten der Schließung.