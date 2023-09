Kempen setzt Zeichen gegen Lichtverschmutzung Licht aus für eine ganze Nacht

In der Nacht sollte es grundsätzlich dunkel sein. Diese Regel kann gebrochen werden, wo Orientierung, vor allem aber Sicherheit geboten sind. Dennoch wird die Nacht im Übermaß beleuchtet, an manchen Orten sogar so stark, dass es Tier und Mensch schaden kann – Lichtverschmutzung ist die Folge. Daran erinnert die Earth Night, am 15. September findet sie zum vierten Mal statt. Auch die Stadt Kempen beteiligt sich an dieser Aktion.