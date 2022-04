Parkgebührenordnung geändert : E-Autos parken beim Laden in Kempen gratis

Kempen Eine vollständige Parkgebührenbefreiung für E-Autos lehnte der Kempener Rat jetzt ab. Die geänderte Satzung tritt am 1. Mai in Kraft.

Ab Mai können Elektroautos in Kempen kostenfrei parken – allerdings nur während des Ladevorgangs. Nachdem der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschloss, E-Fahrzeuge nur während des Ladevorgangs und nicht, wie von den Grünen beantragt, grundsätzlich für zwei Stunden von den Parkgebühren zu befreien, hat die Stadt nun die Parkgebührenordnung geändert. Die Satzung dazu wurde am Mittwoch öffentlich bekannt gemacht, sie tritt am 1. Mai in Kraft.

Die Grünen hatten mit ihrem Antrag einen Zustand wieder herstellen wollen, den es in Kempen bis Jahresende gab: E-Autos durften auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Innenstadt zwei Stunden kostenfrei stehen. Das hatten die Grünen schon 2015 beantragt, um die E-Mobilität zu fördern. Doch als die neue Parkgebührenordnung zum Jahresanfang 2022 in Kraft trat, änderte sich das. Denn in der neuen Satzung war die Gebührenbefreiung für E-Autos nicht enthalten, die Stadt ließ daraufhin auch die entsprechenden Schilder auf den öffentlichen Parkplätzen abmontieren. An dem Anliegen von 2015, die E-Mobilität fördern zu wollen, habe sich bis heute nichts geändert, machte Grünen-Fraktionschef Joachim Straeten schon in der Vorberatung im Ausschuss für Ordnung und Rettungswesen deutlich. Die SPD war anderer Ansicht: Die Lage sei damals eine andere gewesen, heute würden E-Autos erheblich subventioniert. Dem folgend lehnte der Rat nun mehrheitlich die Möglichkeit ab, E-Fahrzeugen die Parkgebühr für zwei Stunden zu erlassen.