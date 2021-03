Licht aus für den Klimaschutz : Dunkles Kuhtor zur „Earth Hour“

Kempen, Earth Hour - Kuhtor Foto: Norbert Prümen

Kempen Am vergangenen Samstag blieb das Kuhtor in Kempen für eine Stunde unbeleuchtet. Ab 20.30 Uhr gingen auch am Wasserturm und an der Mühle in Tönisberg die Lichter aus. Mit dieser Aktion wollen die Stadt Kempen und die Stadtwerke auf die Earth Hour aufmerksam machen, die in diesem Jahr ganz im Zeichen des Klimaschutzes steht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Marie Roosen, Klimaschutzmanagerin der Stadt Kempen, erklärte, dass die nächsten zehn Jahre entscheidend seien, um eine Eskalation der Klimakrise zu verhindern. Der WWF hatte die jährlich stattfindende Aktion „Earth Hour“ ins Leben gerufen, um für Klima- und Umweltschutz zu werben.

(RP)