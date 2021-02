DRK Grefrath im Einsatz : Katastrophenschutz-Material lagert jetzt zentral in Willich

Katastrophenschutz-Material lagert jetzt zentral in Willich

Grefrath/Willich Der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Grefrath half am vergangenen Samstag beim Transport von Materialien, die im Kampf gegen die Corona-Pandemie und für den Katastrophenschutz eingesetzt werden können.

Bei dem Material handelt es sich um Ausrüstungsmaterialien wie Mund-Nasen-Schutzmasken, Schutzbrillen oder auch Schutzkleidung, die für die Ausgabe an Pflegeheime oder an den Rettungsdienst bestimmt sind. Gelagert werden am neuen Standort auch Materialien für den Katastrophenfall, die nichts mit Corona zu tun haben. Dazu gehören beispielsweise. Feldbetten und Decken.