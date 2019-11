DRK-Kindertagesstätte in Oedt : Der Umbau verzögert sich noch eine Weile

Grefrath Die DRK-Kindertagesstätte in Oedt war jetzt Thema im Grefrather Sozialausschuss.

Die Erweiterung des DRK-Kindergartens in Oedt verzögert sich. Ursprünglich sollten durch den Umbau des ehemaligen Lehrschwimmbeckens drei zusätzliche Gruppe zum Kita-Jahr 2019/2020 an den Start gehen können. Dann war von August 2020 die Rede. Aktuell ist die Lage indes wieder ziemlich ungewiss. Vor allem liege das an der Arbeit des Architekten, mit der man nicht sehr zufrieden sei, erklärte Bürgermeister Manfred Lommetz im Grefrather Jugend-, Sozial- und Seniorenausschuss auf Anfrage der FDP. Nun ist das Bauamt der Gemeinde auf der Suche nach einem Ersatz für den bisherigen Architekten. Eine Prognose, wann die Betreuung dort losgehen kann, gibt es daher zurzeit noch nicht.

Dass in der Nachfrage nach Kinderbetreuung immer noch eine Menge Dynamik steckt, wurde im Bericht von Rainer Müller vom Kreisjugendamt im Ausschuss deutlich. Grefrath verzeichne einen starken Zuzug von Kindern unter sechs Jahren.

Die Betreuungsquote in den einzelnen Altersgruppen steigt weiter an. 2019 liegt sie noch bei 16 Prozent für die Ein- bis Zweijährigen und bei 78 Prozent bei den Zwei- bis Dreijährigen. 2020 wird die Quote auf 18 beziehungsweise 85 Prozent steigen. Bei den Über-Dreijährigen liegt die Quote bereits bei über 100 Prozent. Grefrath hat recht viele „Einpendler“, also Kinder von außerhalb, die in den Kitas in der Gemeinde Grefrath betreut werden.

Einige Maßnahmen, um mehr Plätze zu schaffen, sind bereits in Planung. Neben der besagten Erweiterung der DRK-Kita in Oedt ist ein Kita-Neubau im Neubaugebiet Schaphauser Straße (ehemalige Friedhofserweiterungsfläche) mit zwei bis drei Gruppen anvisiert, aber frühestens 2021/22 fertig. Mittelfristig wird eine weitere Einrichtung benötigt, um den steigenden Bedarf zu decken. Die Gemeinde prüft als mögliche Standorte das ehemalige Kasernengelände und ein Grundstück am HPZ in Vinkrath sowie die Schulwiese in Oedt.

Flexibilität sollen zwei weitere Großtagespflegestellen, in der mehrere Tagespflegepersonen Kinder betreuen, bringen. In dem Ladenlokal eines ehemaligen Friseurs am Niedertor in Oedt und am Deversdonk in Grefrath sind bereits Großtagespflegestellen an den Start gegangen. Verschiedene Räumlichkeiten kommen für weitere Großtagespflegen infrage und werden zurzeit geprüft. Auch die Betreuung, die bei Mum bereits angeboten wird, könnte erweitert werden.