Tradition in St. Hubert, Voesch und Bendheide : Drei Martins-Teams für drei Martinsfeste

St. Hubert In St. Hubert wird dreimal gefeiert: Auch in Voesch und in der Bendheide gibt es einen St. Martin. Erstmals trafen sich jetzt große und kleine Darsteller im Kostüm für ein gemeinsames Foto.

Überall am Niederrhein wird St. Martin gefeiert – im Kempener Stadtteil St. Hubert sogar dreimal. Für ein gemeinsames Foto in Kostümen kamen nun erstmals Kinder und Erwachsene zusammen, die in St. Hubert, in Voesch und in der Bendheide aktiv sind. In St. Hubert stellt in diesem Jahr Björn Knops St. Martin dar, Herolde sind Peter van der Bloemen und Simon Hoogen. In Voesch ist André Boemanns St. Martin, Herolde sind Max Linßen und Ralf Schwarz. In der Bendheide ist Noah Weidemann St. Martin, Herolde sind Levin Weidemann und Melinda Bubniak. Den armen Mann spielt in Voesch Annalena Zonker.

Einer der größten Martinszüge der Region findet in Kempen statt, traditionell am 10. November. Im Stadtteil St. Hubert wird ebenfalls gefeiert, und zwar in jedem Jahr am 9. November. Dann ist ganz St. Hubert auf den Beinen, wenn der große Zug mit Kindergarten- und Schulkindern durch die festlich geschmückten Straßen zieht. „Nun läuft der Zugweg aber aus verständlichen Gründen immer ortszentral und dementsprechend nie durch die St. Huberter Außengebiete, die daher durch verschiedenste Aktionen immer wieder versuchen, den Gemeinschaftssinn zu stärken und auch in der Martinszeit ihren Beitrag leisten möchten“, erklärten die Martinskomitees aus St. Hubert, Voesch und Bendheide in ihrer gemeinsamen Mitteilung. So zieht der eigene Zug in Voesch traditionell am ersten Samstag im November, in diesem Jahr also am Samstag, 5. November, und der Kinder-Martinszug der Bendheide immer am ersten Freitag im November. Während das Martinsfest in der Bendheide als privates Fest der Straßengemeinschaft mit Kinderdarstellern durchgeführt wird, sind die Martinsfeste in St. Hubert und Voesch öffentlich. Dazu laden die Martinskomitees ein. Für den Zug durch St. Hubert stellen sich die Teilnehmer auf dem Schulhof der Grundschule auf, die Bettlerszene wird auf dem Hohenzollernplatz gezeigt. Für den Zug durch Voesch ist Aufstellung am Bürgerhaus Voesch. Auch zu den Martinsbällen in St. Hubert und Voesch sind Besucher eingeladen: Der Martinsball in Voesch findet am Samstag, 5. November, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus statt. Der Martinsball in St. Hubert ist am Mittwoch, 9. November, um 20 Uhr im Forum.