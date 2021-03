Im Kreis Viersen : Drei weitere Todesfälle durch das Coronavirus

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind drei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dabei handelt es sich um zwei Männer (70 und 81) aus Nettetal und aus Viersen sowie eine 82-jährige Frau aus Schwalmtal.

Zudem wurden der Kreisverwaltung am Donnerstag, 4. März, 26 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt von 37 auf 38 an.