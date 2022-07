Vollbremsung blieb ohne Erfolg : Drei Fahrzeuge in Unfall bei Grefrath verwickelt

Grefrath Drei Verletzte forderte ein Unfall am Freitagmorgen auf der L39 bei Grefrath. Ein Unfallauto wurde dabei gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert.

Eine 21-Jährige aus Brüggen wollte von Grefrath in Richtung Hinsbeck fahren. Sie hielt zunächst an der Kreuzung an. Als sie losfuhr, nahm sie einen auf der Wankumer Landstraße in Richtung Viersen fahrenden 28-Jährigen aus Kevelaer nicht wahr. Dessen Vollbremsung blieb ohne Erfolg, es kam zum Zusammenprall. Aus Hinsbeck kommend, stand auf der Hinsbecker Straße eine 28-Jährige aus Grefrath. Sie wollte nach links in die Wankumer Landstraße abbiegen. Durch den Aufprall zwischen den beiden anderen Autos schleuderte das Fahrzeug der Brüggenerin in das der Grefratherin. Die Brüggenerin wurde mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert, auch die Grefratherin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls verletzt wurde der Beifahrer des Kevelaerers, ein 52-Jähriger aus Bergen in den Niederlanden. Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme komplett gesperrt.