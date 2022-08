Autos stoßen zusammen : Drei Verletzte bei Unfall in Tönisberg

Drei Verletzte bei Unfall in Tönisberg

Kempen Bei einem Unfall in Tönisberg wurden am Sonntagmittag drei Menschen schwer verletzt. Ein 20-jähriger Niederländer, seine 19-jährige Beifahrerin und eine 63-jährige Autofahrerin aus Krefeld kamen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Kempen-Tönisberg sind am Sonntagmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 20-jähriger Mann aus den Niederlanden gegen 13.10 Uhr mit seinem Wagen über Bundesstraße 9. Er kam aus Richtung Kerken und wollte an der Kreuzung Haag nach links abbiegen.