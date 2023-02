Geschwindigkeit falsch eingeschätzt Drei Verletzte bei Unfall auf der B509

An der Kreuzung mit dem Burgdyk in Grefrath wollte sie nach links abbiegen. Ihr kam ein 49-jähriger Autofahrer aus Krefeld entgegen, der in Richtung Nettetal unterwegs war. Wie die Polizei berichtete, schätzte die junge Frau die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeugs falsch ein. Sie ging davon aus, dass er an der Ampel anhalten würde. Auf der Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 18-jährige Nettetalerin, die links hatte abbiegen wollen, sowie eine 18-Jährige und eine 17-Jährige, die bei ihr im Auto auf dem Rücksitz saßen, wurden dabei verletzt, sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Krefelder und die Beifahrerin der jungen Nettetalerin blieben unverletzt.