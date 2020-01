Drei wollen Bürgermeister werden : Der Kampf ums Grefrather Rathaus

Grefrath Das Grefrather Rathaus bekommt einen neuen Chef: Drei Kandidaten stellen sich am 13. September zur Wahl. Einen Favoriten gibt es nicht. Das war vor fünf Jahren noch ganz anders

Am 13. September entscheiden die Grefrather, wer neuer Bürgermeister und damit Nachfolger von Manfred Lommetz wird. Der war vor fünf Jahren, übrigens ebenfalls am 13. September, in seinem Amt bestätigt worden. Damals war das Ergebnis wenig überraschend, höchstens die Distanz zu den Mitbewerbern. Lommetz landete mit 73,9 Prozent einen Kantersieg und verwies Einzelbewerber Volkmar Josten mit 14,1 und CDU-Kandidatin Kirsten Peters mit 12 Prozent auf die Plätze. Die SPD hatte damals auf einen eigenen Kandidaten verzichtet und unterstützte Amtsinhaber Lommetz.

In diesem Jahr werden die Karten neu gemischt. Drei Kandidaten wird es geben: Zunächst warf Jens Ernesti, Wirtschaftsförderer der Gemeinde, seinen Hut in den Ring. Es folgten Stefan Schumeckers (CDU) und Roland Angenvoort (SPD).

Jens Ernesti (42) ist verheiratet und hat zwei Kinder, seit November 2017 arbeitet er als Wirtschaftsförderer für die Gemeinde Grefrath. Er ist Mitglied der Grünen, kündigte aber an, überparteilich agieren zu wollen. Er möchte, kündigte er an, die Menschen verbinden und sie in eine gute Zukunft führen. Die Entscheidung, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren, habe er sowohl mit seiner Familie als auch mit Lommetz besprochen. Hätte der weitergemacht, so Ernesti, hätte er sich nicht zur Wahl gestellt. Viele Bürger, sagt er, hätten ihn zu diesem Schritt ermutigt.