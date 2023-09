Wirtschaft in Kempen Drei Unternehmen fürchten Verbot von PFAS

Worum geht es? Die Moleküle sind extrem stabil und werden in der Natur praktisch nicht abgebaut. Sie sind wasser- und fettabweisend, hitzebeständig und stabil gegen viele Chemikalien. Damit haben sie ein breites Anwendungsspektrum, es reicht von der Beschichtung von Papieren, in denen beispielsweise fettige Speisen eingewickelt werden, über die Verwendung in Kosmetika und als Beschichtung von Kochgeschirr bis hin zur Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen oder in Pflanzenschutz- und Feuerlöschmitteln.