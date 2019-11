Teilrathaus : Bürogebäude werden übergeben

Foto: Norbert Prümen

Kempen Die drei Bürogebäude auf dem ehemaligen Arnold-Gelände an der Schorndorfer Straße sind aus Sicht der Firma Hout Consult so weit schlüsselfertig hergestellt, dass sie am heutigen Freitag, 15. November, an die Stadt Kempen übergeben werden können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Darauf hat das Unternehmen nach der jüngsten Berichterstattung unserer Zeitung zu den neuen Teilrathäusern für die Stadtverwaltung hingewiesen. Nach Informationen unserer Zeitung sind die drei Bürogebäude bereits seit August so weit hergestellt, dass Hout Consult seine vertraglich vereinbarte Frist mit der Stadt eingehalten hat. Wie die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt hatte, sollen die Räume zwischen Ende Februar und Ende März von den Dienststellen der Verwaltung bezogen werden. Bis dahin müssen sie noch eingerichtet werden.

(rei)